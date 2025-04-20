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Новости

20 апреля, 13:30

Политика

Новости мира: пасхальное перемирие между Россией и Украиной продлится до 00:00 21 апреля

Новости мира: пасхальное перемирие между Россией и Украиной продлится до 00:00 21 апреля

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Пасхальное перемирие между Россией и Украиной активно обсуждает мировая пресса. Владимир Путин отдал приказ приостановить боевые действия до полуночи 21 апреля. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать перемирие, однако атаки ВСУ продолжились. В Донецке из-за прилета загорелась АЗС. Кроме того, ударам подверглись ЛНР и Херсонская область.

Между тем верующие Венесуэлы совершили крестный путь в Каракасе. Это ежегодное католическое богослужение, где воссоздают сцены страданий Иисуса Христа. В реконструкции приняли участие более 100 молодых актеров и членов местной христианской общины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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