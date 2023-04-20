18:00Политика
Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край
Президент РФ Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. Этому вопросу была посвящена встреча главы государства с Михаилом Котюковым в четверг, 20 апреля.
Ранее глава региона Александр Усс сообщил, что получил от президента предложение продолжить работать на федеральном уровне. По словам российского лидера, Усс многое сделал на посту губернатора Красноярского края.