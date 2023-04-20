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Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

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Президент РФ Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. Этому вопросу была посвящена встреча главы государства с Михаилом Котюковым в четверг, 20 апреля.

Ранее глава региона Александр Усс сообщил, что получил от президента предложение продолжить работать на федеральном уровне. По словам российского лидера, Усс многое сделал на посту губернатора Красноярского края.

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