Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США. Он отметил, что обсуждать сокращение ядерного арсенала Москвы и Вашингтона нужно с учетом этого факта.

Песков добавил, что Франция и Британия фактически являются единой интегральной системой НАТО, которая находится под управлением Штатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.