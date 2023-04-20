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Политика

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США. Он отметил, что обсуждать сокращение ядерного арсенала Москвы и Вашингтона нужно с учетом этого факта.

Песков добавил, что Франция и Британия фактически являются единой интегральной системой НАТО, которая находится под управлением Штатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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