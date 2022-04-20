Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года

Президент России поручил до 1 июня обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года.

Решение Молдавии запретить георгиевскую ленточку вызывает возмущение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Совет директоров "Аэрофлота" обсудит право досрочного выкупа восьми самолетов Airbus.