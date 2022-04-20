Путин поручил к 1 июня подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО

Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО.

Обвинения в адрес России в докладе госдепа США по правам человека необоснованны, сообщили в МИД РФ.

Россия начала спецоперацию, чтобы предотвратить возможное нападение врагов и спасти людей в Донбассе. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.