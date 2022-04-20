Песков прокомментировал отстранения российских теннисистов от Уимблдона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу отстранения российских теннисистов от Уимблдона. Он отметил, что от такого шага пострадают сами соревнования.

По словам Пескова, недопустимо делать спортсменов заложниками каких-то политических предубеждений и враждебных действий по отношению к РФ.

На Уимблдоне должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Андрей Рублев, Карен Хачанов, а также Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие теннисисты.

Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.