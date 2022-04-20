Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО к 1 июня

Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО. Об этом президент заявил на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

Российский лидер также подчеркнул, что внутренний спрос на продукцию металлургии в России нужно стимулировать, прежде всего за счет строительства. Президент добавил, что нет оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям изменится.

Путин также подчеркнул, что европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей, цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.