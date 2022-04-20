Власти РФ будут поддерживать возвращающихся в страну соотечественников – Путин

Владимир Путин заверил, что власти страны будут стараться создавать условия для возвращающихся в РФ соотечественников. При этом Путин заметил, что это зависит и от самого человека, который должен сам себя искать и находить свою нишу.

Проездные для школьников и студентов в Москве с 1 мая будут действительны 30 или 90 дней со дня покупки. Об этом рассказал глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Движение трамваев восстановили на Лефортовском мосту после задержки, сообщили в Дептрансе.