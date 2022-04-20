Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах

Владимир Путин поддержал идею поднимать российский флаг и исполнять гимн в школах. При этом он призвал перенести введение этой традиции в местах, где в настоящее время это сложно реализовать. По словам главы государства, процедура должна соответствовать значимости этих символов.

Москвичи собрали почти 400 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Производители РФ быстро займут долю Danonе на рынке растительного молока. Об этом заявил союз производителей продукции на растительной основе.