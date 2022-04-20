Путин поддержал идею ввести занятия по историческому просвещению в школах

Владимир Путин поддержал борьбу с фейками в школах, отметив, что власти не позволят злоупотреблять русским языком против самих граждан РФ. Об этом он заявил на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил, что с начала российской спецоперации на Украине "на детей просто шквал информации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны", поэтому с 1 сентября в школах введут уроки по историческому просвещению.

