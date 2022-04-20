Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать спецоперацию – Путин

Владимир Путин на заседании платформы "Россия – страна возможностей" заявил, что трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила Россию начать спецоперацию. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

Экстренные службы ликвидировали задымление на территории ярмарки на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет.

Теннисный турнир в Уимблдоне пострадает, если от участия в нем будут отстранены российские спортсмены, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.