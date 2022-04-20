Песков оценил предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление посла Израиля в Москве о готовности Иерусалима принять возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По его словам, Москва много раз объясняла, что должно этому предшествовать. Песков также напомнил, что российский президент никогда принципиально не отказывался от встречи с Зеленским, но для этого необходимо подготовить текст документа по Украине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.