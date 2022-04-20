Россия передала Украине документ с четкими формулировками – Песков

Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь ждет от него ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас мяч на стороне Украины. В то же время он отметил, что украинская сторона все время отходит от достигнутых договоренностей, что негативно сказывается на эффективности переговорного процесса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

