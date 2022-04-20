Замена ушедших иностранных точек питания на российские улучшит обслуживание – Путин

Замещение ушедших с рынка иностранных предприятий общественного питания отечественными приведет к повышению качества. Об этом сообщил Владимир Путин.

Россия ответит в случае блокировки финансирования ее посольств за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Москва работает над открытием посольств в ДНР и ЛНР. Об этом рассказал замглавы МИД России Евгений Иванов.