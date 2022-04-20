Путин назвал очень востребованной работу платформы "Россия – страна возможностей"

Работа платформы "Россия – страна возможностей" привлекла многих единомышленников, в том числе из-за рубежа, и показала свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин.

"Это оказалось очень востребованным, интересным и очень полезным делом. Новые проекты, новые идеи, которые без всякого преувеличения оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан", – сказал глава государства.

Путин поблагодарил волонтеров за деятельное участие в работе АНО "Россия – страна возможностей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

