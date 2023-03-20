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Новости часа: Путин поручил перевести в "цифру" процедуры в миграционной сфере
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил оперативно наладить и перевести в "цифру" все административные процедуры в миграционной сфере. Соответствующее поручение глава государства дал в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
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