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Общество

Новости часа: Путин поручил перевести в "цифру" процедуры в миграционной сфере

Новости часа: Путин поручил перевести в "цифру" процедуры в миграционной сфере

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

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Песков рассказал, что сотрудники Кремля не используют iPhone в служебных целях

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Путин написал статью об отношениях РФ и КНР для китайской газеты

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Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне

Новости часа: Путин даст поручения по итогам своей поездки в Мариуполь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил оперативно наладить и перевести в "цифру" все административные процедуры в миграционной сфере. Соответствующее поручение глава государства дал в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Паводковая ситуация осложнилась в 18 регионах России. Это данные МЧС.

До 12 градусов обещают москвичам в предстоящие выходные. Об этом рассказали в программе "Атмосфера".

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