Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начало встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина запланировано ориентировочно на 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пять человек провалились под лед на Волге под Ярославлем, один из них погиб. Об этом заявили в МЧС.

Поселок Путиловка в Донецке обесточен в результате обстрела. Такие данные передает ТАСС.