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13:30

Политика

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

Песков заявил, что сотрудники АП не используют смартфоны для закрытой информации

Песков назвал ориентировочное время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина

Песков рассказал, что сотрудники Кремля не используют iPhone в служебных целях

Новости часа: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек из-за тумана

Путин написал статью об отношениях РФ и КНР для китайской газеты

Путин посетил Донбасс впервые с начала СВО

Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне

Новости часа: Путин даст поручения по итогам своей поездки в Мариуполь

Владимир Путин даст ряд поручений после поездки в Мариуполь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начало встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина запланировано ориентировочно на 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пять человек провалились под лед на Волге под Ярославлем, один из них погиб. Об этом заявили в МЧС.

Поселок Путиловка в Донецке обесточен в результате обстрела. Такие данные передает ТАСС.

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