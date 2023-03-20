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12:45

Политика

Песков рассказал, что сотрудники Кремля не используют iPhone в служебных целях

Песков рассказал, что сотрудники Кремля не используют iPhone в служебных целях

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле запрещается использовать любые смартфоны в служебных целях. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения деловых СМИ о том, что сотрудники администрации президента получили распоряжение избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля из соображений безопасности.

Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал перспективы мирных переговоров с Украиной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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