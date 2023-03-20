Путин написал статью об отношениях РФ и КНР для китайской газеты

Москва считает, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне и продолжают крепнуть. Об этом Владимир Путин написал в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

По его словам, в отношениях двух стран нет ведущего и ведомого, нет ограничителей или запретных тем. А один из приоритетов в сотрудничестве Москвы и Пекина – торгово-экономическое партнерство. Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом, отметил президент.

Лидер Китая Си Цзиньпин в своей статье для "Российской газеты" отметил, что едет в Москву для укрепления дружбы и взаимопонимания КНР и России, а также назвал условие выхода из украинского кризиса. По словам китайского лидера, сторонам конфликта необходимо руководствоваться концепцией общей безопасности и продолжать диалог в равноправном ключе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.