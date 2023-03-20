Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне и продолжают крепнуть. Об этом президент РФ написал в своей статье для китайской газеты "Жэньминь Жибао". По его словам, в отношениях двух стран нет ведущего и ведомого, нет ограничителей или запретных тем.

Президент России отметил, что один из приоритетов в сотрудничестве Москвы и Пекина – торгово-экономическое партнерство. Также глава государства отметил, что российско-китайский газопровод по своим масштабам стал сделкой века. Кроме того, он говорил о формировании более справедливого многополярного мироустройства.

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