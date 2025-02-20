Дмитрий Песков заявил о разногласиях между Киевом и Вашингтоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят разногласия между Киевом и новой администрацией США. По его словам, прежнее руководство Белого дома было "локомотивом финансирования Киева" и стремилось к войне с Россией "до последнего украинца", но теперь подход изменился.

Также Песков отметил, что рейтинг лидера Украины Владимира Зеленского падает, а конкретики по украинскому урегулированию пока мало. Он подчеркнул, что размещение иностранных военных на территории Украины неприемлемо для России.

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