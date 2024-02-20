Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 29 февраля. Точную дату объявили в Кремле 20 февраля.

Ранее глава РФ заявил, что с учетом внутриполитического календаря будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет, в том числе могут быть заранее согласованы новые меры поддержки российских семей. Об этом Владимир Путин рассказал на форуме Агентства стратегических инициатив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.