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20 февраля, 19:45

Политика

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

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Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 29 февраля. Точную дату объявили в Кремле 20 февраля.

Ранее глава РФ заявил, что с учетом внутриполитического календаря будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет, в том числе могут быть заранее согласованы новые меры поддержки российских семей. Об этом Владимир Путин рассказал на форуме Агентства стратегических инициатив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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