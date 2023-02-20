Новости часа: Песков оценил состояние российской экономики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская экономика твердо стоит на ногах и по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шестнадцать тысяч детей и подростков получают помощь в новой поликлинике в Южном Медведкове. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выпускникам приграничных регионов РФ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ. Об этом заявили в Рособрнадзоре.