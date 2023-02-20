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Политика

Новости часа: Песков оценил состояние российской экономики

Новости часа: Песков оценил состояние российской экономики

Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину

Песков заявил, что экономика РФ твердо стоит на ногах

Новости часа: СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в цветочном магазине

Новости часа: Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий

Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Новости часа: Путин подписал закон о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах

Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российская экономика твердо стоит на ногах и по некоторым направлениям уже перешла в фазу развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шестнадцать тысяч детей и подростков получают помощь в новой поликлинике в Южном Медведкове. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выпускникам приграничных регионов РФ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

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