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Общество

Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину

Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину

Песков заявил, что экономика РФ твердо стоит на ногах

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Россия нарастит объемы выпуска отечественной авиатехники – Мишустин

Высокий уровень доверия Владимиру Путину говорит о том, что россияне объединились вокруг президента. Такое мнение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что доверие к российскому лидеру выросло до 79%.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что Кремль не исключает встречу Путина с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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