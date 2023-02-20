Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину

Высокий уровень доверия Владимиру Путину говорит о том, что россияне объединились вокруг президента. Такое мнение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что доверие к российскому лидеру выросло до 79%.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что Кремль не исключает встречу Путина с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.