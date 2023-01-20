Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил ход спецоперации с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тринадцать человек, включая шестерых детей, пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Ростовской области. Об этом заявили в ГИБДД.

Пассажиров получившего повреждения лайнера Astoria Grande отправят в РФ самолетами. Об этом рассказал представитель судовладельца.