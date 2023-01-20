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Политика

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ по вопросу мобилизации

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил ход спецоперации с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тринадцать человек, включая шестерых детей, пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Ростовской области. Об этом заявили в ГИБДД.

Пассажиров получившего повреждения лайнера Astoria Grande отправят в РФ самолетами. Об этом рассказал представитель судовладельца.

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