Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Конфликт на Украине развивается по восходящей. Вовлеченность НАТО растет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Законопроект о запрете коллекторов в России Госдума может рассмотреть в весеннюю сессию. Об этом сообщил профильный комитет.

Проблем с обслуживанием машин Toyota в России нет, запчасти поставляют. Об этом рассказали автодилеры.