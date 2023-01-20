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Новости

14:45

Политика

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ по вопросу мобилизации

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva на "Обуховском заводе" в Петербурге

Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Конфликт на Украине развивается по восходящей. Вовлеченность НАТО растет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Законопроект о запрете коллекторов в России Госдума может рассмотреть в весеннюю сессию. Об этом сообщил профильный комитет.

Проблем с обслуживанием машин Toyota в России нет, запчасти поставляют. Об этом рассказали автодилеры.

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