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Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль исходит из того, что необходимое число людей по частичной мобилизации уже набрано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Германии началась встреча на базе "Рамштайн", где более 50 министров обороны обсуждают военную помощь Украине. Об этом заявил Пентагон.
Россия сделает все возможное для доступа Международного комитета Красного Креста к украинским солдатам в плену. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.