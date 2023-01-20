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Политика

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ по вопросу мобилизации

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva на "Обуховском заводе" в Петербурге

Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль исходит из того, что необходимое число людей по частичной мобилизации уже набрано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Германии началась встреча на базе "Рамштайн", где более 50 министров обороны обсуждают военную помощь Украине. Об этом заявил Пентагон.

Россия сделает все возможное для доступа Международного комитета Красного Креста к украинским солдатам в плену. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.

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