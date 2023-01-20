Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что необходимое число людей в рамках частичной мобилизации уже набрано. Также он подчеркнул, что конфликт на Украине идет по восходящей спирали.

По словам Пескова, вовлеченность Запада можно назвать косвенной, но иногда она бывает прямой. Что касается отношений с США, они находятся в исторически низшей точке, надежд на улучшение нет, полагает пресс-секретарь главы государства.

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