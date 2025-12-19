19 декабря, 22:15Политика
Путин на прямой линии рассказал о новых мерах поддержки молодых семей
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал о новых мерах поддержки молодых семей.
Он подчеркнул, что семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка. Президент упомянул, что в ряде регионов была введена дополнительная поддержка, а также о повышении статуса мать-героиня и многое другое.
Помимо этого, глава государства затронул такие темы, как семейная ипотека и демография.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.