19 декабря, 20:45

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 декабря

Владимир Путин провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, которая длилась 4 часа 27 минут. Поступило свыше 3 миллионов обращений. Множество вопросов касалось демографии и строительства жилья.

Школьники со всей страны приехали в Москву на олимпиаду по робототехнике. Она называется "От кода к взлету". Финальный этап соревнований проходит на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в Руднево. Участники настраивают дроны и разрабатывают алгоритмы для автономного полета беспилотников.

В больнице имени Л.А. Ворохобова открылся обновленный хирургический корпус. После масштабной реконструкции операционные и другие пространства оснастили по последнему слову техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

