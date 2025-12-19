Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 декабря, 16:45

Политика

Владимир Путин в рамках прямой линии подвел итоги 2025 года

Владимир Путин в рамках прямой линии подвел итоги 2025 года

Более 3 млн обращений поступило в программу "Итоги года с Владимиром Путиным"

"Новости дня": на прямую линию с Путиным поступило более 3 млн обращений

Путин заявил о наступлении армии России по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Путин на прямой линии ответил на вопросы иностранных журналистов

Путин рассказал о дальнейших мерах поддержки семей с детьми и молодых родителей

Прямая трансляция "Итогов года с Владимиром Путиным" длилась больше 4,5 часа

Путин заявил о переходе стратегической инициативы в зоне СВО к российским войскам

Более 2,5 млн вопросов поступило к началу прямого эфира с Владимиром Путиным

Более 300 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ за 2025 год

Владимир Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие состоялось в Гостином Дворе и продлилось 4 часа 27 минут.

За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений. Среди тем звучали вопросы о спецоперации на Украине, российской экономике, сотрудничестве с другими странами, мерах поддержки семей с детьми, демографической политике и другом.

Среди присутствующих были и иностранцы. Пообщаться с главой государства без посредников удалось представителям Белоруссии, Сербии и Китая, а также журналистам из США, Великобритании и Франции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

