Владимир Путин в рамках прямой линии подвел итоги 2025 года

Владимир Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие состоялось в Гостином Дворе и продлилось 4 часа 27 минут.

За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений. Среди тем звучали вопросы о спецоперации на Украине, российской экономике, сотрудничестве с другими странами, мерах поддержки семей с детьми, демографической политике и другом.

Среди присутствующих были и иностранцы. Пообщаться с главой государства без посредников удалось представителям Белоруссии, Сербии и Китая, а также журналистам из США, Великобритании и Франции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

