19 декабря, 17:45

Путин заявил о наступлении армии России по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Путин на прямой линии ответил на вопросы иностранных журналистов

Путин рассказал о дальнейших мерах поддержки семей с детьми и молодых родителей

Прямая трансляция "Итогов года с Владимиром Путиным" длилась больше 4,5 часа

Путин заявил о переходе стратегической инициативы в зоне СВО к российским войскам

Более 2,5 млн вопросов поступило к началу прямого эфира с Владимиром Путиным

Более 300 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ за 2025 год

Менее 1 часа осталось до прямой линии с Владимиром Путиным

Сотни журналистов собрались в Гостином Дворе на прямую линию с Владимиром Путиным

Менее 2 часов осталось до прямой линии с президентом

Российская армия ведет наступление по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Глава государства отметил, что стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к российским войскам после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вытеснены из Курской области.

Также президент заявил о важности освобождения Красноармейска, назвав его значимым плацдармом для дальнейших наступательных действий.

За текущий год российские военные взяли под контроль около 300 населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

