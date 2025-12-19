Путин заявил о наступлении армии России по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Российская армия ведет наступление по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Глава государства отметил, что стратегическая инициатива на фронте полностью перешла к российским войскам после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вытеснены из Курской области.

Также президент заявил о важности освобождения Красноармейска, назвав его значимым плацдармом для дальнейших наступательных действий.

За текущий год российские военные взяли под контроль около 300 населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.