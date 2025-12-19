Менее 2 часов осталось до прямой линии с президентом

Менее чем через 2 часа начнется прямая линия с президентом, которая в этом году совмещена с большой пресс-конференцией. В программу "Итоги года с Владимиром Путиным" уже поступило более 2,5 миллиона сообщений от граждан.

По количеству заданных вопросов лидируют москвичи. Основные темы, интересующие людей, традиционно – социальная политика, специальная военная операция и экономическая ситуация в стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.