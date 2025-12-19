Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Основным событием 19 декабря станет большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Москвичи являются лидерами по количеству заданных вопросов, а всего в программу "Итоги года" поступило уже более 2 миллионов сообщений.

Традиционно основными темами, которые интересуют граждан, стали социальная политика, ход специальной военной операции и экономическая ситуация в стране. В Гостином Дворе, где пройдет мероприятие, завершаются подготовительные работы.

