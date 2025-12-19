Форма поиска по сайту

19 декабря, 07:15

Политика

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Число обращений молодежи на прямую линию с Путиным выросло на 10%

Путин исполнил мечту мальчика из Ханты-Мансийска

Мишустин принял участие в традиционной акции "Елка желаний"

Песков заявил, что ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Путин наградил Героев России за освобождение Северска

Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ

Основным событием 19 декабря станет большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Москвичи являются лидерами по количеству заданных вопросов, а всего в программу "Итоги года" поступило уже более 2 миллионов сообщений.

Традиционно основными темами, которые интересуют граждан, стали социальная политика, ход специальной военной операции и экономическая ситуация в стране. В Гостином Дворе, где пройдет мероприятие, завершаются подготовительные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

