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19 декабря, 23:55

Политика

РФ минимум 3 раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но Киев отказывался

РФ минимум 3 раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но Киев отказывался

Путин заявил, что РФ нужно не перемирие, а прочный мир на Украине

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РФ минимум 3 раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но Киев отказывался, рассказал Владимир Путин.

Вооруженные силы Украины истощаются, а армия России идет вперед, добавил он.

Подписывать документы о мире Москва будет только с легитимным руководителем Украины, указал президент РФ.

Контракта на транзит газа России через Украину уже не будет, но "Газпром" это переживет, подчеркнул лидер страны. При этом он назвал важнейшим фактором стабильности в мире тот факт, что РФ и КНР вместе.

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