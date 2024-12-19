РФ минимум 3 раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но Киев отказывался, рассказал Владимир Путин.

Вооруженные силы Украины истощаются, а армия России идет вперед, добавил он.

Подписывать документы о мире Москва будет только с легитимным руководителем Украины, указал президент РФ.

Контракта на транзит газа России через Украину уже не будет, но "Газпром" это переживет, подчеркнул лидер страны. При этом он назвал важнейшим фактором стабильности в мире тот факт, что РФ и КНР вместе.

