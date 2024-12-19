Путин ответил на вопрос американского журналиста об убийстве генерала Кириллова

Во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос американского журналиста по поводу убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате взрыва самодельного устройства у своего дома.

Глава государства объяснил журналисту, почему считает произошедшее терактом. По его словам, взрыв был опасен для многих людей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.