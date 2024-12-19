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19 декабря, 11:30

Политика

Журналисты будут использовать плакаты формата А4 на пресс-конференции с Путиным

Журналисты будут использовать плакаты формата А4 на пресс-конференции с Путиным

В Гостином Дворе идут последние приготовления перед началом прямой линии с президентом

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С этого года во время общения с Владимиром Путиным на ежегодной пресс-конференции журналисты будут использовать плакаты формата А4. Кто-то для привлечения внимания главы государства дополнительно пишет на них признания в любви, другие предпочитают выделяться с помощью яркой одежды.

В Гостином Дворе, где президент России будет общаться с представителями СМИ и отвечать на вопросы граждан, для журналистов организован пресс-центр, в котором они смогут не только поработать, но и перекусить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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