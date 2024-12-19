19 декабря, 11:00Политика
Требования к оформлению плакатов СМИ для пресс-конференции с президентом изменили
Представители СМИ уже собрались в Гостином Дворе. Они готовятся задать вопросы Владимиру Путину.
В этом году требования к оформлению плакатов СМИ для пресс-конференции с президентом изменили. Привлекать внимание крупными плакатами для того, чтобы задать вопрос, будет нельзя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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