Представители СМИ уже собрались в Гостином Дворе. Они готовятся задать вопросы Владимиру Путину.

В этом году требования к оформлению плакатов СМИ для пресс-конференции с президентом изменили. Привлекать внимание крупными плакатами для того, чтобы задать вопрос, будет нельзя.

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