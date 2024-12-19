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19 декабря, 11:00

Политика

Требования к оформлению плакатов СМИ для пресс-конференции с президентом изменили

Требования к оформлению плакатов СМИ для пресс-конференции с президентом изменили

Журналистам выдали папки для участия в пресс-конференции с Владимиром Путиным

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Журналисты собрались в Гостином Дворе перед началом пресс-конференции с президентом

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Представители СМИ уже собрались в Гостином Дворе. Они готовятся задать вопросы Владимиру Путину.

В этом году требования к оформлению плакатов СМИ для пресс-конференции с президентом изменили. Привлекать внимание крупными плакатами для того, чтобы задать вопрос, будет нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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