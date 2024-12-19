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19 декабря, 07:45

Общество

Кабмин одобрил продление программы маткапитала в России до 2030 года

Кабмин одобрил продление программы маткапитала в России до 2030 года

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Программу материнского капитала продлят в России до 2030 года. Поправки в законодательство рассмотрел кабинет министров. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит поддержать еще почти 5 миллионов семей.

При этом маткапитал будет проиндексирован. С февраля 2025 года он составит более 676 тысяч рублей – на первого ребенка и почти 900 тысяч – на второго и последующих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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