Товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год может достигнуть 40 млрд долларов – Путин

Владимир Путин прибыл в Белоруссию для переговоров с Александром Лукашенко. В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений.

В ходе встречи президент РФ заявил, что ожидает в 2022 году новый рекорд в товарообороте РФ и Белоруссии, он достигнет 40 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Белоруссия для России является не только добрым соседом, но и союзником в прямом смысле слова.