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17:30

Экономика

Товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год может достигнуть 40 млрд долларов – Путин

Товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год может достигнуть 40 млрд долларов – Путин

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Владимир Путин прибыл в Белоруссию для переговоров с Александром Лукашенко. В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений.

В ходе встречи президент РФ заявил, что ожидает в 2022 году новый рекорд в товарообороте РФ и Белоруссии, он достигнет 40 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Белоруссия для России является не только добрым соседом, но и союзником в прямом смысле слова.

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