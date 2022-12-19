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Новости

19 декабря, 15:45

Общество

Новости часа: РФ изучает дополнительные предложения по ответу на ценовой потолок на нефть

Новости часа: РФ изучает дополнительные предложения по ответу на ценовой потолок на нефть

Новости часа: заявление на пособие семьи с низкими доходами можно подать с 28 декабря

Путин установил МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году

Песков поздравил Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России

Путин посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в СВО

Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Путин провел совещание с членами Совета безопасности

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия рассматривает дополнительные предложения по ответу на потолок цен на нефть. Работа близка к завершению, сообщил Дмитрий Песков.

Возобновление в России программы детского кешбэка прорабатывают. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

"АвтоВАЗ" планирует начать производство на бывшем заводе Nissan во II полугодии 2023. Об этом сообщил гендиректор компании.

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властьэкономикаобществовидеоЕкатерина Фоменко
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