Новости часа: РФ изучает дополнительные предложения по ответу на ценовой потолок на нефть

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия рассматривает дополнительные предложения по ответу на потолок цен на нефть. Работа близка к завершению, сообщил Дмитрий Песков.

Возобновление в России программы детского кешбэка прорабатывают. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

"АвтоВАЗ" планирует начать производство на бывшем заводе Nissan во II полугодии 2023. Об этом сообщил гендиректор компании.