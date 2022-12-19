Новости часа: заявление на пособие семьи с низкими доходами можно подать с 28 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заявление на единое пособие семьи с низкими доходами смогут подать на "Госуслугах" с 28 декабря. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кабмин продлил программу льготного лизинга для малых и средних предприятий. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Все входные турникеты на станциях МЦК обновили. Теперь они принимают банковские карты. Об этом сообщил Дептранс.