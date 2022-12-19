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Новости

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Общество

Новости часа: заявление на пособие семьи с низкими доходами можно подать с 28 декабря

Новости часа: заявление на пособие семьи с низкими доходами можно подать с 28 декабря

Путин установил МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году

Песков поздравил Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России

Путин посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в СВО

Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Путин провел совещание с членами Совета безопасности

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

Новости часа: программу льготной ипотеки в РФ продлят до 1 июля 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заявление на единое пособие семьи с низкими доходами смогут подать на "Госуслугах" с 28 декабря. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кабмин продлил программу льготного лизинга для малых и средних предприятий. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Все входные турникеты на станциях МЦК обновили. Теперь они принимают банковские карты. Об этом сообщил Дептранс.

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