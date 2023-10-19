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19 октября, 13:45

Спорт

РФ продолжит поддерживать своих спортсменов из-за ограничения их прав – Путин

РФ продолжит поддерживать своих спортсменов из-за ограничения их прав – Путин

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Россия поддерживает и будет поддерживать своих спортсменов, которые вынужденны пропускать международные соревнования из-за ограничения их прав. Об этом заявил Владимир Путин на международном форуме "Россия – спортивная держава". Подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, добавил президент.

Путин подчеркнул, что особое внимание в стране будет уделяться массовому спорту. Спорт должен стать нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья, отметил он.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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