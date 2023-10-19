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19 октября, 13:15

Политика

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией

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Владимир Путин назвал дискриминацией запрет на участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях. Президент РФ отметил, что подобное поведение МОК противоречит сути спорта.

МОК в конце марта 2023 года огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

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