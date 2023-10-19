Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией

Владимир Путин назвал дискриминацией запрет на участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях. Президент РФ отметил, что подобное поведение МОК противоречит сути спорта.

МОК в конце марта 2023 года огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.