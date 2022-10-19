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Новости

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Политика

Новости часа: кабмин сообщил дату заседания Мишустина по поддержке ВС РФ

Новости часа: кабмин сообщил дату заседания Мишустина по поддержке ВС РФ

Новости часа: Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин возглавит координационный совет по обеспечению военной операции

Новости часа: режим повышенной готовности ввели в ЦФО и ЮФО

Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Путин начал заседание Совбеза

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Новости часа: кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг репетиторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первое заседание Михаила Мишустина по поддержке ВС РФ пройдет в начале следующей недели. Об этом сообщил кабмин.

Введение военного положения в ДНР кардинально не повлияет на жителей региона. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Вся туристическая инфраструктура Крыма и Кубани продолжает работать в обычном режиме. Об этом заявил Ростуризм.

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