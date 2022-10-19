Новости часа: кабмин сообщил дату заседания Мишустина по поддержке ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первое заседание Михаила Мишустина по поддержке ВС РФ пройдет в начале следующей недели. Об этом сообщил кабмин.

Введение военного положения в ДНР кардинально не повлияет на жителей региона. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Вся туристическая инфраструктура Крыма и Кубани продолжает работать в обычном режиме. Об этом заявил Ростуризм.