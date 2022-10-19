Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:30

Общество

Новости часа: Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Новости часа: Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин возглавит координационный совет по обеспечению военной операции

Новости часа: режим повышенной готовности ввели в ЦФО и ЮФО

Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Путин начал заседание Совбеза

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Новости часа: кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг репетиторов

Россиянам разрешили тратить маткапитал на репетиторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову лично контролировать выплаты мобилизованным. Эта сумма должна быть в размере не менее 195 тысяч рублей.

Мишустин также потребовал быстро нарастить выпуск продукции, востребованной в зоне СВО.

В связи с указами президента никаких изменений в законы не требуется. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьобществоэкономикавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика