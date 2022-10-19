Новости часа: Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову лично контролировать выплаты мобилизованным. Эта сумма должна быть в размере не менее 195 тысяч рублей.

Мишустин также потребовал быстро нарастить выпуск продукции, востребованной в зоне СВО.

В связи с указами президента никаких изменений в законы не требуется. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.