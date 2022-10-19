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18:15

Общество

Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин возглавит координационный совет по обеспечению военной операции

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Михаил Мишустин заявил, что создаваемый Координационный совет для обеспечения нужд спецоперации будет принимать меры и следить за поставками оборудования, техники и всего необходимого для военных. Премьер также поручил министру финансов Антону Силуанову лично контролировать выплаты мобилизованным в размере не менее 195 тысяч рублей ежемесячно.

Представители федеральных и региональных властей тоже должны наладить слаженную работу, чтобы полностью обеспечить нужды военных, подчеркнул Мишустин. Кроме того, он поручил для обеспечения нужд специальной военной операции в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, а также активно привлекать частных предпринимателей для выпуска нужной продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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