Мишустин возглавит координационный совет по обеспечению военной операции

В правительстве России будет создан координационный совет. Он будет решать вопросы обеспечения спецоперации. Возглавит комитет премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил, что выпуск товаров, которые нужны военнослужащим РФ в ходе специальной военной операции на Украине, должен быть быстро налажен. По его словам, лишь совместными усилиями получится обеспечить эффективное достижение целей, которые стоят перед РФ.

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