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Политика

Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Путин начал заседание Совбеза

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Новости часа: кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг репетиторов

Россиянам разрешили тратить маткапитал на репетиторов

Путин проведет заседание Совбеза 19 октября

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Новости часа: в Кремле сообщили о заседании Совбеза 19 октября

Путин проведет заседание Совбеза 19 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин ввел три уровня готовности в граничащих с Украиной и остальных регионах России и подписал указ о военном положении в четырех новых регионах РФ.

Кроме того, Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что закрытие границ России не планируется.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоАлина Гилева
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