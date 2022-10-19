Новости часа: Путин ввел 3 уровня готовности в граничащих с Украиной регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин ввел три уровня готовности в граничащих с Украиной и остальных регионах России и подписал указ о военном положении в четырех новых регионах РФ.

Кроме того, Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что закрытие границ России не планируется.