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Политика

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Путин начал заседание Совбеза

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ, согласно которому ограничивать движение транспорта и досматривать его смогут в соседних с новыми регионами областях. Также из указа следует, что меры реагирования в рамках военного положения будут определять главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого, главы приграничных с Украиной и новыми территориями РФ районов могут принимать решение о временном отселении жителей. Кроме того, Путин поручил главам регионов взять под контроль оказание помощи семьям мобилизованных.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоАлина Гилева
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