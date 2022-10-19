Новости часа: в соседних с новыми регионами РФ областях будут досматривать транспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ, согласно которому ограничивать движение транспорта и досматривать его смогут в соседних с новыми регионами областях. Также из указа следует, что меры реагирования в рамках военного положения будут определять главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого, главы приграничных с Украиной и новыми территориями РФ районов могут принимать решение о временном отселении жителей. Кроме того, Путин поручил главам регионов взять под контроль оказание помощи семьям мобилизованных.